Курс валют: гривня ослабла
Среда, 14 ноября 2018, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 ноября на уровне 27,91 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,64 гривни.
Напомним, 13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,94 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 13 ноября на уровне 27,90 гривни.
Экономическая правда
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