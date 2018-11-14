У Ахметова рассказали, какой будет цена на уголь после отмены "Роттердам+"

Максим Тимченко Фото Дмитрия Рясного

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что будет с ценой на уголь после того, как появятся прямые договора и отпадет потребность в формуле "Роттердам+".

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

"Она будет на уровне импортного паритета. В 2015 году уголь на бирже стоил 36-40 долл, сейчас — около 100 долл. То есть цена выросла в два с лишним раза. Завтра мы можем условно ожидать, что она со 100 долл вернется к 40 долл, и тогда цена в Украине тоже должна будет вернуться к этому уровню", - заявил Тимченко.

Также он сравнил цену на уголь в Украине и на площадке Роттердама.

"Сегодняшняя регулируемая цена у нас — 2 535 грн за тонну. В октябре цена на уголь в Роттердаме с учетом доставки в Украину была около 3 тыс грн за тонну", - сказал гендиректор ДТЭК.

У Тимченко нет ощущения, что расследование Национального антикоррупционного бюро по "Роттердаму" сходит на нет.

"Нет, но мое огромное желание, чтобы это расследование завершилось, чтобы НАБУ поставило точку. Сегодня к НАБУ один из самых высоких кредитов доверия в обществе. Если НАБУ независимо, объективно, профессионально проведет расследование и поставит точку, выиграем, прежде всего, мы", - сказал он.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Глава ДТЭК Максим Тимченко: Нам не нужен никакой "Роттердам+"

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

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"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Экономическая правда