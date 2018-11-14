Гривня на межбанке немного укрепилась
Среда, 14 ноября 2018, 11:40
14 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,83 - 27,85 гривни;
Евро - 31,39 - 31,41 гривни;
Российский рубль - 0,4098 - 0,4105 гривни.
Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 14 ноября на уровне 27,91 гривни.
Экономическая правда
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