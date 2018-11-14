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Курс валют: гривня ослабла

Середа, 14 листопада 2018, 09:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 листопада на рівні 27,91 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,64 гривні.

Нагадаємо, 13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,94 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 листопада на рівні 27,90 гривні.

Економічна правда

курс валют

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