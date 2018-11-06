Заседание АМКУ о монополизме "ДТЭК" Ахметова сорвано

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монопольном положении на рынке электроэнергии компании "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова на 20 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила.

"Представитель компании "Укрэнерго", которая в июне 2015 года также была заявителем по делу, на заседание пришел, но не имел соответствующих полномочий согласно уставу и не имел соответствующей доверенности (был в режиме свободного слушателя)", - заявил Герус.

В свою очередь журналист Юрий Николов сообщил, что во время заседания представитель "ДТЭК Днепроэнерго" ходатайствовал о неразглашении конфиденциальной информации, а потому просил проводить слушания в закрытом от прессы режиме.

"А если в открытом режиме - то чтобы было обеспечено неразглашение конфиденциальной информации", - добавил Николов.

При этом первый заместитель председателя АМКУ Мария Нижник предложила открытый режим, а при рассмотрении моментов с конфиденциальной информацией - переходить в частично закрытый режим.

Также Нижник предложила отложить рассмотрение дела на 20 ноября из-за отсутствия представителей заявителей.

Комитет единогласно проголосовал за перенос рассмотрения этого вопроса на 20 ноября - в режиме открытого заседания.

Напомним, в сентябре 2015 года АМКУ начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний "ДТЭК", принадлежащих Ринату Ахметову.

Расследование было начато после получения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Экономическая правда