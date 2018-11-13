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Курс валют: гривня ослабла

Вторник, 13 ноября 2018, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 13 ноября на уровне 27,90 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,64 гривни.

Напомним, 12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда

курс валют

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