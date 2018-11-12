Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,64 гривни.

Напомним, 9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни за доллар.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,88 гривни за доллар.

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 27,92 гривни.

Экономическая правда