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Гривня ослабла на закрытии межбанка

Понедельник, 12 ноября 2018, 17:25
 

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;

Евро - 31,43 - 31,45 гривни;

Российский рубль - 0,4124 - 0,4130 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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