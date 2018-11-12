Гривня ослабла на закрытии межбанка
Понедельник, 12 ноября 2018, 17:25
12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,90 - 27,92 гривни;
Евро - 31,43 - 31,45 гривни;
Российский рубль - 0,4124 - 0,4130 гривни.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.
12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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