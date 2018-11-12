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Гривня на межбанке ослабла к доллару

Понедельник, 12 ноября 2018, 11:15
 

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,90 - 27,93 гривни;

Евро - 31,42 - 31,45 гривни;

Российский рубль - 0,4134 - 0,4141 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

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