Глава Совета НБУ предлагает вернуть госрегулирование цен

Богдан Данилишин

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает вернуться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость для продуктов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаю целесообразным следующие действия: внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания; введение по аналогии с европейскими странами максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары - не должна быть выше 30% от цены производителя. На импортные товары - не более 30% от таможенной цены", - написал он.

Также Данилишин считает необходимым "обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке (восстановление работы Государственной ценовой администрации)".

В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.

С октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017 году Кабинет министров отменил такое регулирование.

Ранее также сообщалось, что Совет Национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики. Позже Данилишин заявил, что эмиссия целевых ОВГЗ является "абсолютно рыночным инструментом привлечений и дает возможность повысить фискальную дисциплину".

Экономическая правда