Суд объединил иск "Газпрома" о транзите и иск "Нафтогаза" о тарифе

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта через Украину и иск "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщил "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций, передает "Интерфакс-Украина".

В марте 2018 года "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" "восстановить баланс интересов", нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить 4,7 млрд долларов штрафа за недозагрузку украинской ГТС).

После провала этих переговоров, "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта. "Нафтогаз" 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Кроме того в июле "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от "Газпрома" примерно 11,6 млрд долларов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело, пишет "Газпром".

График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.