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Совладелец "Новой Почты" предостерег, что "Укрпочта" может забрать посылки до 10 кг

Вторник, 30 октября 2018, 19:07

Проект закона "О почтовой связи" устанавливает монополию "Укрпочты" на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг.

Об этом написал совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов в своей колонке на "Экономической правде".

По его словам, в проекте закона "О внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" все наиболее выгодные почтовые услуги отнесли к универсальным, которые может предоставлять только государственный оператор.

Законопроект устанавливает монополию "Укрпочты" на весь рынок электронной коммерции и все документы, которыми обмениваются компании. Монополия может распространиться на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг.

"Если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то они не будут иметь шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом", - пишет Климов.

"Какие последствия ждут потребителей? Худшие - клиенты получат услуги низкого качества по высокой цене. В случае, если будет кому эти услуги оказывать", - утверждает он.

"Нельзя допустить, чтобы законопроект был принят в текущей редакции, ибо это просто рейдерство - увидели развитую индустрию и решили забрать ее под контроль", - резюмировал совладелец "Новой почты".

Читайте колонку полностью: Новая угроза рынка e-commerce, или кому достанутся посылки весом до 10 кг

Напомним, ранее ЕИБ нашел разработчиков новой логистической сети для "Укрпочты".

Экономическая правда

Новая почта Укрпочта

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