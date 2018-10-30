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Новая угроза рынка e-commerce, или кому достанутся посылки весом до 10 кг

Новая угроза рынка e-commerce, или кому достанутся посылки весом до 10 кг

Внесение изменений в закон "О почтовой связи" установит монополию "Укрпочты" на весь рынок электронной коммерции. (укр.)
Вторник, 30 октября 2018, 15:36
Вячеслав Климов
совладелец "Новой Почты"

Я страшенно злий через те, що майже 18 років ми будуємо бізнес у цій країні, надаємо робочі місця більше ніж 28-ми тисячам людей, сплачуємо мільярди гривень податків щороку, але досі не можемо догодити цій державі. І не тільки ми – усі приватні оператори, усі наші конкуренти!

Ми всі разом побудували дві індустрії, якими Україна може пишатися: електронної комерції та експрес-доставки. В них працюють тисячі людей та сотні компаній.

І зараз цей ласий шматок приватного бізнесу хочуть забрати. Як? Прийнявши проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок".

Що ж поганого в цьому законопроекті? Та майже нічого – просто монополія "Укрпошти" на весь ринок електронної комерції та всі документи, якими обмінюються компанії.

Монополія може поширитися на послуги з пересилання відправлень вагою до 2 кг; посилок вагою до 10 кг; реєстрованих та з оголошеною вартістю поштових відправлень.

Усі найбільш вигідні послуги раптом віднесли до універсальних. А їх може надавати тільки державний оператор. От дивина, правда?

У світі до універсальних послуг відносять, наприклад, листи чи підписку на періодичні видання. Тобто соціальні послуги для незахищених верств населення, ціни на які обов’язково регулюються державою.

А у нас піклуються не про українців, а про державну компанію, яка поки що може похвалитися хіба що величезними збитками в 537 млн грн за перше півріччя 2018 року. 

Що буде, якщо "Укрпошта" монополізує доставку найзатребуваніших видів відправлень і документів? Уявляєте якість наданих послуг, якщо і зараз люди скаржаться на строки доставки, втрачені посилки, постійні черги у відділеннях? А відправлень стане в тисячі разів більше – і оператор не витримає.

Ринок e-commerce понесе шалені збитки чи зникне взагалі. А що станеться з конкуренцією?

Якщо іншим логістичним компаніям залишаться тільки посилки без оголошеної вартості вагою понад 10 кг, то вони не матимуть шансів витримати конкуренцію з національним монополістом.

Наприклад, у нас доля посилок до 10 кг більше половини, а "Міст Експрес" взагалі спеціалізується на адресній доставці невеликих відправлень. Утримувати штат співробітників, автопарк та розгалужену систему відділень буде просто нерентабельно. 

Які наслідки чекатимуть споживачів? Найгірші - клієнти отримають послуги низької якості за високою ціною. У випадку, якщо буде кому ці послуги надавати.

Монополії ще ніколи не призводили до позитивного ефекту для клієнтів. Особливо державні. Згадайте хоча б ту ж Укрзалізницю – класний там сервіс та якість, правда?

Не можна допустити, щоб законопроект був прийнятий у поточній редакції! Бо це просто рейдерство – побачили розвинуту індустрію і вирішили забрати їх під контроль. Дуже схоже на обшуки в ІТ-компаніях, як на мене. 

Не можна, щоб в Україні була знищена конкуренція, а тисячі людей втратили не тільки роботу, а і бізнес – багато ж з ваших знайомих продають або купують щось через "Нова Пошта", правда?

Давайте не допустимо, щоб ринки e-commerce та експрес-доставки в Україні зникли.

Ми за рівні можливості для конкуренції. За вільний ринок з розумною регуляцією. І я дуже сподіваюся, що до нас, чесних бізнесменів, прислухаються. Бо хто, як не ми, будує цю країну?

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Новая почта Укрпочта

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