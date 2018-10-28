Регуляторная служба не согласовала постановление, которым повысили цены на газ

Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Службы.

Указанный проект постановления Регуляторная служба получила 18 октября, а уже на следующий день он был принят на заседании Кабинета министров.

Как отмечается, проект с таким же названием уже рассматривался службой и был согласован 10 октября. При этом, по результатам повторного рассмотрения оказалось, что предложенный проект отличается от согласованного накануне.

"В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что указанная редакция документа не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа.

Подытоживая, в службе заявили, что разработчиками постановления не были соблюдены принципы государственной регуляторной политики, определенные законом.

Напомним, Кабинет министров опубликовал указанное постановление на своем портале в субботу.

Документ уже публиковался на Правительственном портале в четверг, но впоследствии был оттуда удален.

Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

Экономическая правда