OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О крупнейшей афере, дорогах и приватизации.

О ремонте дорог. В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит около 10 миллионов гривен за километр.

О крупнейшей афере. Группировка хакеров и биржевых трейдеров из России, США, Украины и других стран заработала более 100 млн долларов благодаря взлому внутренних серверов финансовых новостных агентств.

О контрабанде сигарет. Украина уже второй год подряд продолжает занимать первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет.

О жалобе в ВТО. Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации относительно ограничения на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов.

Об НБУ и Приватбанке. Национальный банк и Приватбанк выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу, в рамках которого Никопольский завод ферросплавов хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком.

О малой приватизации. Фонд государственного имущества выставил на продажу 210 объектов малой приватизации с начальной стоимостью более 113 млн гривен.

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