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Каждая девятая контрабандная сигарета в ЕС из Украины — исследование

Понедельник, 27 августа 2018, 13:30
 

Украина уже второй год подряд продолжает занимать первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на исследование компании KPMG.

Свыше 4,8 млрд контрабандных сигарет поставляется именно из Украины, что составляет почти 11% всего объема контрабанды в страны ЕС и более 1 млрд евро бюджетных потерь ЕС.

 

Украинские пограничники сообщают, что в 2017 году выявили 8,3 млн пачек контрабандных сигарет, что на 43% больше, чем годом ранее.

Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с предыдущим годом, однако Украина продолжает быть источником №1 контрабандных сигарет, что в условиях выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызывает беспокойство со стороны Брюсселя.

Ранее сообщалось, что рынок табака в Украине уменьшился на 9,9% за первое полугодие 2018 года. Причиной сокращения является уменьшение потребления табака вследствие роста цен на сигареты после повышения акцизов.

Экономическая правда

ЕС табак
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