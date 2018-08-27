СМИ рассказали о крупнейшей в истории афере с ценными бумагами при участии украинцев

Группировка хакеров и биржевых трейдеров из России, США, Украины и других стран заработали более 100 миллионов долларов благодаря взлому внутренних серверов финансовых новостных агентств.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на расследование The Verge.

Как отмечается, в течение нескольких лет группировки взламывали внутренние серверы финансовых новостных агентств, забирала неопубликованные и переданные под эмбарго пресс-релизы с информацией о предстоящих соглашениях и отправляла их трейдерам.

"Те, в свою очередь "точно угадывали", чьи акции будут расти или падать и успешно играли на бирже. До момента, когда деятельность группы пресекли спецслужбы, хакерам удалось похитить более 150 тысяч пресс-релизов, на основании которых трейдеры закрыли более 800 соглашений, получив не менее 100 млн долларов", - говорится в расследовании.

Начиная с 2012 года жители Киева Иван Турчинов, Александр Еременко и Вадим Ермолович передавали хакеру из России под ником eggPLC (его личность до сих пор не установлена) и другим посредникам пресс-релизы новостных агентств.

"К этому времени за Турчиновым и его компаньонами уже следило ФБР", - отмечает автор.

Согласно расследованию, ФБР обратилось за помощью к украинским спецслужбам, которые обнаружили десять человек, с которыми Турчинов общался на постоянной основе. Так они вышли на Еременко и Ермоловича. У всех троих не было официального источника дохода, зато было много свободных средств и недвижимость.

"Турчинов продолжил взламывать внутренние серверы новостных агентств, но теперь уже под контролем украинских спецслужб", - рассказал начальник департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демидюк.

"В ноябре 2014 года Ермолович приехал из Киева на мексиканский курорт Канкун - на отдых. В первый же вечер к нему приехали полицейские и объявили, что он должен улететь домой.

Той же ночью его посадили в самолет, который, как оказалось, летит в американский Даллас, а все пассажиры вокруг Ермоловича были агентами ФБР.

Его арестовали и сказали, что у него есть выбор - 20 лет тюрьмы или сотрудничество. Тот выбрал второй вариант ", - пишет автор.

Ермолович в мае 2017 года получил всего два с половиной года тюрьмы.

"В ФБР называют это дело самым крупным в истории мошенничеством с ценными бумагами. Пока ведомство может довести общий ущерб от деятельности группы на сумму 100 млн долларов, но агенты считают это только "верхушкой айсберга", - говорится в расследовании.