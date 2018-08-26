OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чем все говорили на выходных?

Об облигациях. Украина заняла на внешнем рынке 725 миллионов долларов.

О пошлинах. Украина обжаловала решение ВТО о пошлинах на удобрения.

О приватизации. В результате следующей волны приватизации новыми владельцами украинских компаний должны стать инвесторы, готовые вкладывать деньги в их развитие. Так думают в ЕБРР.

О Ryanair. Компания собирается существенно ограничить бесплатный провоз ручной клади.

Об Apple и Tesla. Оказывается они конкуренты. С конца 2017 года с Tesla Илона Маска в Apple перешли не менее 46 сотрудников.