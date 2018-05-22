В МИУ пообещали билеты на авиарейсы по Украине от 500 гривен
Новая украинская авиакомпания SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоу-кост модели без багажа и дополнительных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранной путешествия и от времени приобретения билетов. Например, билет Киев-Одесса будет стоить от 499 гривен в одну сторону", - заявили в министерстве.
Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.
Позже будут открыты международные регулярные рейсы из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку.
Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов.
В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.
Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.
Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.
В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.
Экономическая правда