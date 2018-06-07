Украинский лоукостер обзаведется еще двумя самолетами

Авиакомпания SkyUp пополнит свой парк в июне двумя авиалайнерами - Airbus A330 и среднемагистральным Boeing 737-700.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиакомпании.

A330 с 300 креслами на борту выпуска 2000 года поступит в долгосрочный мокрый лизинг от компании Air Leisure.

"Письмо на его авторизацию уже подано в Госавиаслужбу. Предварительно с 8 июня данный борт совершит свои первые вылеты по маршрутам: Киев – Шарм-Эль-Шейх, Харьков – Шарм-Эль-Шейх, а в дальнейшем будет совершать еженедельные рейсы из Киева, Харькова и Львова на курорты Египта", — рассказали в SkyUp.

Boeing 737-700, который также планируется получить в июне, сейчас готовится к покраске и приступит к полетам к концу месяца.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, данное воздушное судно выпущено в 2004 году и имеет компоновку, предусматривающую размещение 149 пассажиров.

Сейчас флот SkyUp состоит из двух 189-местных Boeing 737-800, выпущенных в 2013 году. Борта ранее использовались Malaysia Airlines. Первый самолет с регистрацией UR-SQA SkyUp начала использовать в конце мая, второй UR-SQB — в начале июня.

Авиалайнеры в настоящий момент задействованы в чартерной программе туроператора Join UP!

Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы по Украине авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.

Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.

Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

В настоящее время флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

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