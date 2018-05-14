Политика ФРС США вредит развивающимся странам — Bloomberg

Успехи ФРС с ужесточением монетарной политики "навлекают беду" на развивающиеся рынки.

Об этом пишет Bloomberg.

"Федеральной резервной системе наконец удалось добиться ужесточения финансовых условий спустя более двух лет после того, как она приступила к повышению процентных ставок. Единственная проблема заключается в том, что экономические последствия ощущаются за рубежом сильнее, чем в США", - говорится в статье.

Рост доходности казначейских бумаг США и укрепление доллара взволновали развивающиеся рынки, поскольку инвесторы пересматривают оценки кредитоспособности стран, привлекших значительные заимствования в долларах.

Между тем американская экономика, похоже, готова и дальше набирать обороты: экономисты прогнозируют, что средние темпы роста в годовом выражении в оставшиеся три квартала этого года составят около 3 процентов, чему будет способствовать большой объем бюджетных стимулов.

"Это немного похоже на старую поговорку: США чихают, а весь мир подхватывает простуду", - говорит Итан Харрис, руководитель глобальных экономических исследований Bank of America Merrill Lynch в Нью-Йорке.

Потрясения на развивающихся рынках, как ожидается, не помешают председателю ФРС Джерому Пауэллу и его коллегам повысить процентную ставку второй раз в 2018 году на заседании 12-13 июня.

Аналитики сосредоточат свое внимание на том, сколько еще повышений после этого наметит регулятор до конца года - одно или два.

Начав повышать ставки в декабре 2015 года, ФРС рассчитывала, что финансовые условия ужесточатся и будут способствовать усилиям по обеспечению стабильной динамики экономики.

Вместо этого на протяжении значительной части этого периода котировки акций росли, кредитные спреды сужались, а доллар дешевел.

Ситуация начала меняться только в последние месяцы: ускорение инфляции и неоднократные повышения ставки центробанка стали сдерживать аппетит инвесторов к риску.

В то же время ужесточение финансовых условий спровоцировало турбулентность на развивающихся рынках, особенно в странах, которые из-за внутренних проблем оказались подвержены внезапным изменениям в настроениях инвесторов.

Аргентина в срочном порядке обсуждает с Международным валютным фондом открытие кредитной линии, чтобы попытаться остановить обвал своей валюты, а Турции грозит кризис доверия на фоне противоречивых сигналов по поводу экономической политики.

Бытует мнение, что сильный доллар благоприятствует большинству стран за пределами США, делая их экспорт на крупнейший в мире рынок более конкурентоспособным.

Однако всплеск долларовых заимствований на развивающихся рынках - в прошлом году, по данным Банка международных расчетов, их объем вырос на 10 процентов до 3,7 триллиона долларов - означает, что эти заемщики могут столкнуться с трудностями с финансированием, если валюта США будет дорожать.

В опубликованном на прошлой неделе исследовании ФРС говорится, что последствия повышения процентных ставок в США для других стран велики и в среднем почти столь же сильны, как воздействие на США.

Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

Напомним, в марте 2018 года Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания принял решение снова повысить ставку по федеральным фондам, установив ее в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

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