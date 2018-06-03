OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чем все говорили на выходных?

О рейдерской атаке на "Магелан". Неизвестные в масках заблокировали торговый центр "Магелан" в Киеве.

Об отсутствии горячей воды. Вопрос горячего водоснабжения зависит от решения НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

О сбое в работе Visa. В работе международной платежной системы Visa произошли масштабные сбои при проведении транзакций на территории Европы.

О крупнейшем аэропорте Европы. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе.

О деле главы Фонда госимущества. Руководителю Фонда госимущества Виталию Трубарову не сообщалось о подозрении в деле о незаконной приватизации здания на Крещатике.

О новых санкциях США. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Неделя в графиках: средняя зарплата, зарплатная задолженность и капитальные инвестиции

Рубрика "Неделя в графиках" возвращается! В этом выпуске мы разбирались: кто больше всего зарабатывает, где наибольшая зарплатная задолженность и куда больше всего инвестируют. Теперь и в картах.