OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
О чем все говорили на выходных?
О рейдерской атаке на "Магелан". Неизвестные в масках заблокировали торговый центр "Магелан" в Киеве.
Об отсутствии горячей воды. Вопрос горячего водоснабжения зависит от решения НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".
О сбое в работе Visa. В работе международной платежной системы Visa произошли масштабные сбои при проведении транзакций на территории Европы.
О крупнейшем аэропорте Европы. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе.
О деле главы Фонда госимущества. Руководителю Фонда госимущества Виталию Трубарову не сообщалось о подозрении в деле о незаконной приватизации здания на Крещатике.
О новых санкциях США. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Неделя в графиках: средняя зарплата, зарплатная задолженность и капитальные инвестиции
Рубрика "Неделя в графиках" возвращается! В этом выпуске мы разбирались: кто больше всего зарабатывает, где наибольшая зарплатная задолженность и куда больше всего инвестируют. Теперь и в картах.