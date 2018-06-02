Рейдеры пытались захватить ТЦ "Магелан"

Неизвестные в масках заблокировали ТЦ "Магелан".

Об этом в комментарии УП сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков.

По его словам, захватить ТЦ пытается "Сбербанк России".

"1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ" Магеллан ". Как стало известно от сотрудников полиции," титушек "наняли представители" Сбербанка России ", который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магелан", - написал Лошаков на своей странице в Facebook.

"На данный момент входа в ТРЦ заблокированы автомобилями," титушки "Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещены в ТРЦ гипермаркет Ашан сих пор не открылся", - добавил он.

Также, по словам адвоката, титушки ходят по арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними, в противном случае угрожают разбить оборудование и имущество арендаторов.

Он также сообщил, что полиция не реагирует, поскольку, по их словам, общественный порядок не нарушен.

"Мы регистрируем заявление по ст.356 и ст.195 УК Украины", - отметил он.

Владелец ТЦ "Магелан" Анатолий Юркевич в комментарии ЭП отметил, что "часть ТРЦ работает, а часть - нет".

"Потому что Себербанк подписал договор с титушки на передачу им в управление земли, которая ими не арендуется, и части недвижимости, которая не имеет к ним никакого отношения", - отметил Юркевич.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Киева наложил повторный арест на торговый центр "Магелан" в Киеве в ходе спора между Сбербанком и компанией "Край Проперти" Анатолия Юркевича.

В августе 2017 года Антимонопольный комитет разрешил Сбербанку приобрести в собственность актив компании "Край Проперти" – торговый центр "Магелан".

Согласно материалам дела, 19 декабря 2017 года государственный регистратор оформил право собственности на торговый центр "Магелан" на Сбербанк.

"Край Проперти" обратилась в суд с требованием наложить арест на имущество.

Заявитель отмечает, что Сбербанк обратился к госрегистратору с заявлением об оформлении ипотеки на себя, зная о том, что торговый центр еще 10 февраля 2017 года был арестован постановлением Госисполнительной службы.

Законность ареста подтверждена постановлением Киевского апелляционного хозсуда 14 декабря.

Суд удовлетворил требования "Край Проперти" в качестве обеспечения по иску и также запретил Сбербанку и его сотрудникам совершать любые действия по отчуждению ТЦ "Магелан", пользоваться зданием, заходить в помещения, заключать договора ипотеки или любым другим образом обременять его.

Также запрещено совершать любые регистрационные действия, касающиеся торгового центра.

24 января 2018 года Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка.

Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании "Край Проперти" и ее поручителя ЧАО "Универсал №16" задолженность на 67,6 млн долларов.

До недавнего времени Юркевич был владельцем трех торговых центров "Магелан" (в Киеве, Харькове и Николаеве), которыми управляет девелоперская группа компаний "Край".

В декабря 2016 года структуры Юркевича подписали с ВТБ Банком соглашение о передаче в счет долга харьковского торгового центра "Магеллан".

Экономическая правда