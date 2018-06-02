Неделя в графиках: средняя зарплата, зарплатная задолженность и капитальные инвестиции

Рубрика "Неделя в графиках" возвращается! В этом выпуске мы разбирались: кто больше всего зарабатывает, где наибольшая зарплатная задолженность и куда больше всего инвестируют. Теперь и в картах.

Про середню заробітну плату

За даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні 2018 року в порівнянні з квітнем 2017 року виросла на 27,3% і становила 8480 грн.

Відзначається, що в порівнянні з березнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 1,2%. Реальна заробітна плата в квітні 2018 року в порівнянні з квітнем 2017 року збільшилася на 12,5%, а в порівнянні з січнем 2018 року — на 0,4%.

Найбільшу заробітну плату отримають мешканці Києва (13150 грн), Донецької (9982), Запорізької (8478), Дніпропетровської (8478) та Полтавської (7983) областей.

Найбільше заробляють працівники авіаційного транспорту (34507), телекомунікацій (15713) та страхової і фінансової діяльності (15713).

Про зарплатну заборгованість

Згідно з оновленими даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати у травні місяці становила 2,47 мільярди гривень. Як показують цифри, заборгованість не знижується: так, починаючи з 2010 року, її сума зросла на приблизно на 900 мільйонів гривень, з початку 2018 року - приблизно на 100 мільйонів гривень.

З іншого боку, у доларовому вираженні ситуація виглядає трохи інакше. Якщо у 2010 році заборгованість по зарплатні становила 200 млн доларів за курсом 8 гривень за долар, то у 2018 вона скоротилася до 95 млн грн при курсі 26 грн за долар.

Якщо дивитись на дані за регіонами, то лідери з заборгованості залишаються незмінними, зокрема це східні регіони країни: Луганська (510 млн грн), Донецька (444,6 млн грн), Харківська (236,6 млн грн), Запорізька (220,1 млн грн) та Сумська області (165,8 млн грн).

Найкраща ситуація у Чернівецькій області – там заборгованість становить усього 0,7 млн грн. Трохи менша сума заборгованості у Закарпатській (2,7 млн грн), Тернопільській (6,9), Хмельницькій (7,2) та Житомирській (7,6) областях.

Про капітальні інвестиції

За січень-березень 2018 року капітальні інвестиції становили 88,9 млрд грн. Найбільше коштів було направлено у промисловість та сільське господарство – традиційні галузі економічної діяльності в Україні.

Більше 76% від усіх капітальних інвестицій – власні кошти підприємств та організацій. При цьому коштів іноземних інвесторів найменше серед усіх капітальних інвестицій – усього 0,3%, або 262 млн грн.

З 88,9 млрд грн усіх капітальних інвестицій – 33,5 млрд грн припадає на Київ.

В цілому капітальні інвестиції зросли на 37,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про небезпеку на дорогах

У 2017 році внаслідок ДТП в Україні загинули 3 432 особи, ще 34 677 осіб отримали травми. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, щодоби в Україні внаслідок ДТП в середньому гине вісім осіб і 92 особи травмуються.

Найбільше людей у наслідок ДТП загинуло у Львівській, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Найбільше людей у наслідок ДТП було травмовано у Львівській області, Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Найгірше, що кількість ДТП від року в рік не знижується, а, навпаки, зростає. Так, наприклад, загальна кількість ДТП у 2017 року збільшилася на 2,4% у порівнянні з 2016 роком. А це додаткові 3750 ДТП, додаткові 22 смерті та додаткові 1064 травмовані людини.

Ситуацію хочуть змінити завдяки впровадженню системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Як це може працювати, читайте у тексті "Зупинити "махновщину" на дорогах, або Коли запрацює фото- та відеофіксація"