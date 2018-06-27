Зарплата украинцев выросла в мае на 14%

Средняя номинальная зароботная плата составила 8725 гривен в мае 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года номинальная зарплата выросла на 27,6%. Реальная заработная плата по сравнению с маем 2017 года выросла на 14,1%.

Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве – 13286 гривен.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Бывший министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

Экономическая правда