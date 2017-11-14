Рада зробила крок до прийняття проекту держбюджету-2018

Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

"Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік" №7000-П підтримали 260 народних депутатів.

Ухвалений документ передбачає доручення Кабміну підготувати проект закону про державний бюджет на 2018 рік до другого читання з урахуванням висновків і пропозицій народних депутатів.

Уряд повинен подати на розгляд Верховної ради проект бюджету з врахованими пропозиціями у двотижневий строк.

Дохідна частина держбюджету становитиме 877,043 млрд гривень, що на 13,7% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).

З них доходи загального фонду Державного бюджету становитимуть 811,665 млрд гривень, а доходи спеціального фонду — 65,378 млрд гривень.

Доходи зведеного бюджету зростуть на 15% до 1,1188 трлн гривень.

Видаткова частина держбюджету становитиме 948,129 млрд гривень, що на 12,7% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (841,102 млрд гривень).

З них видатки загального фонду Державного бюджету становитимуть 878,478 млрд гривень, а видатки спеціального фонду - 69,651 млрд гривень.

З урахуванням надання кредитів з держбюджету, його дефіцит у 2018 році становитиме 77,9 млрд гривень, що дорівнюватиме 2,4% ВВП.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується на рівні 130,2 млрд гривень, що на 16,932 млрд гривень більше плану на 2017 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу становитиме у 2018 році 79,34 млрд гривень.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50,86 млрд гривень.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році, оцінюються на рівні 305,926 млрд гривень, з яких 193,364 млрд гривень – виплати за внутрішнім боргом та 112,562 млрд гривень становлять виплати за зовнішнім боргом.

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, становитиме 1,999 трлн гривень, що дорівнює 61,5% від ВВП.

Уряд запланував підвищення мінімальної зарплати на 16,3% до 3723 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018 року, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні.

У проекті держбюджету закладено прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при інфляції 7% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Номінальний ВВП у 2018 році прогнозується на рівні 2,575 трлн гривень.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.

З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - до 321,14 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, на 36%.

На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень.

На охорону здоров'я - 112,5 млрд гривень.

44 млрд гривень буде виділено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

Нагадаємо, уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент 15 вересня, як це передбачено законодавством.

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Олександр Колесніченко, ЕП