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Lifecell анонсировала 4G c 1 июля

Вторник, 26 июня 2018, 17:05
 

Компании lifecell анонсировала запуск 4G в Украине в диапазоне 1800 МГц.

Об этом сообщает AIN.ua.

Запуск состоится 1 июля — когда вступит в силу действие лицензии компании — в 18 областях Украины, а точнее в сразу в 232 городах.

До конца 2018 года новый стандарт станет доступен уже в 1500 городах, тем самым покрыв до 50% всего населения страны.

Начнут с городов от 1 млн человек и со временем запустятся в населенных пунктах, в которых живет до 10 000 человек. Никаких ограничений по скорости не будет. Для этого в компании планируют в два раза увеличить количество базовых станций в Украине в два раза. Это будут базовые станции нового образца.

lifecell показала карту покрытия 4G в диапазоне 1800 МГц до конца 2018 года:

 

Напомним, национальный телеком-оператор Vodafone сообщил о планах 1 июля запустить 4G-сети в диапазоне 1800 МГц.

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Экономическая правда

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Lifecell 4G
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