Vodafone анонсировал запуск 4G c 1 июля

Национальный телеком-оператор Vodafone сообщил о планах 1 июля запустить 4G-сети в диапазоне 1800 МГц.

Об этом сообщает AIN.ua.

В первый день доступ к скоростному мобильному интернету получат жители 50 населенных пунктов из 10 областей Украины. В их числе: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская области.

1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE. До проведения аукциона в марте 2018 года года, эти частоты использовались под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE. Vodafone заплатил за свою полосу спектра 1,8 млрд. При этом, как и другие операторы, по условиям лицензии оператор обязан обеспечить работу 4G во всех областных центрах за 2018-й год и в городах свыше 10 000 жителей — за четыре года.

Напомним, lifecell и Vodafone запустили 4G в диапазоне 2600 МГц 30 марта, а Киевстар - в начале апреля.

Читайте также: Киевстар, Vodafone и lifecell купили лицензии на 4G. Что и когда получат абоненты

4G не поможет: почему в Украине нет сплошного 3G-покрытия и как это исправить

Экономическая правда