Жена Авакова открыла фирму по производству солнечной электроэнергии

В июле 2017 нардеп Игорь Котвицкий и жена министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова зарегистрировали ООО "Подстепное солнце", которая специализируется на производстве электроэнергии.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что Котвицкий внес в уставный капитал фирмы 85 млн гривен, а Инна Авакова - 35 млн гривен. Фирма зарегистрирована в г. Николаев на Транспортном переулке, 9.

В марте 2018 ООО "Подстепное солнце" приобрело земельный участок площадью 25,4 га на территории Подстепненского сельского совета в Олешковском районе Херсонской области.

Ранее замгубернатора Николаевской области Евгений Рищук анонсировал строительство в Олешковском районе большой солнечной электростанции мощность 250 МВт.

"Сейчас для юридических лиц, производящих солнечную энергию в Украине, созданы благоприятные условия. "Зеленый" тариф, который будет действовать до 2030 года, позволяет продавать полученное электричество в сеть по выгодным льготным расценкам, - самыми высокими в Европе", - рекламировал Рищук этот проект.

Еще одна фирма, ООО "Ананьевская солнечная электростанция" зарегистрирована в феврале 2018 в городе Ананьев Одесской области. Совладельцами компании значатся Геннадий Гаевой и Вадим Томин, которые вложили в фирму по 100 тыс. гривен.

Геннадий Гаевой является давним партнером министра внутренних дел Авакова по ряду украинских и зарубежных фирм, до сих пор с министром и его женой является соучредителем благотворительного фонда им. Марианны Аваковой. Также Гаевой и Аваков регистрировались в соседних квартирах в Харькове по ул. Мироносицкой, 22.

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Экономическая правда