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Гройсман о рынке земли: Не отдам землю "карабасам-барабасам"

Пятница, 22 июня 2018, 12:25
 

Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен "служить латифундистам и карабасам-барабасам" при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Об этом он заявил в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Не будет моей инициативы, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить единственное - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "карабасам-барабасам", - сказал Гройсман.

Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда

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Гройсман земельная реформа рынок земли
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