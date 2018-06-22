Гройсман о рынке земли: Не отдам землю "карабасам-барабасам"
Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен "служить латифундистам и карабасам-барабасам" при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Об этом он заявил в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
"Не будет моей инициативы, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить единственное - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "карабасам-барабасам", - сказал Гройсман.
Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.
Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов.
Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.
Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.
Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
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Экономическая правда
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