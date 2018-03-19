Порошенко внес в Раду "неотложный" законопроект о валюте

Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

Его инициатор – Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Согласно информации сайта Верховной Рады, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте".

НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на официальном сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

Что изменится с принятием этого закона, читайте в статье на Экономической правде.

Экономическая правда