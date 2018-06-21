Все разделы
Укр / Рус

Тренд изменился: Гривня на межбанке продолжает укрепляться

Четверг, 21 июня 2018, 17:35
 

21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,25-26,28 гривни;

Евро - 30,40-30,44 гривни;

Российский рубль - 0,4116-0,4126 гривни.

Напомним, 21 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,28-26,33 гривни за доллар.

Котировки гривни на межбанке снижались в течение недели, опустившись со значений 26,08-26,10 гривни за доллар 12 июня до 26,43-26,46 гривни 19 июня.

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

межбанк
powered by lun.ua
Материалы по теме
Межбанк: гривна перешла к укреплению 21 июня 2018, 11:03
Гривня на межбанке резко "развернулась" в сторону укрепления 20 июня 2018, 18:28
Доллар на межбанке стоит уже 26,43 гривни 19 июня 2018, 17:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте