Тренд изменился: Гривня на межбанке продолжает укрепляться
Четверг, 21 июня 2018, 17:35
21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,25-26,28 гривни;
Евро - 30,40-30,44 гривни;
Российский рубль - 0,4116-0,4126 гривни.
Напомним, 21 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,28-26,33 гривни за доллар.
Котировки гривни на межбанке снижались в течение недели, опустившись со значений 26,08-26,10 гривни за доллар 12 июня до 26,43-26,46 гривни 19 июня.
Экономическая правда
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