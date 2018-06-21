Тренд изменился: Гривня на межбанке продолжает укрепляться

21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,25-26,28 гривни;

Евро - 30,40-30,44 гривни;

Российский рубль - 0,4116-0,4126 гривни.

Напомним, 21 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,28-26,33 гривни за доллар.

Котировки гривни на межбанке снижались в течение недели, опустившись со значений 26,08-26,10 гривни за доллар 12 июня до 26,43-26,46 гривни 19 июня.

Экономическая правда