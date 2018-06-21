Межбанк: гривна перешла к укреплению
Четверг, 21 июня 2018, 11:03
21 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,28-26,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,28-26,33 гривни;
Евро - 30,36-30,41 гривни;
Российский рубль - 0,4117-0,4127 гривни.
Напомним, 20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36-26,40 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,47 гривни.
Экономическая правда
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