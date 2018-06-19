Доллар на межбанке стоит уже 26,43 гривни
Вторник, 19 июня 2018, 17:13
19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43-26,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,43-26,46 гривни;
Евро - 30,53-30,57 гривни;
Российский рубль - 0,4138-0,4145 гривни.
Напомним, 19 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,38-26,42 гривни за доллар.
Экономическая правда
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