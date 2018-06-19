Доллар на межбанке стоит уже 26,43 гривни

Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами" В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, призванные уменьшить стоимость импортных авто и поставить точку в истории с их нелегальным ввозом. Как именно это будет происходить — в материале председателя налогового комитета парламента Нины Южаниной для ЭП. (укр)

Министр Данилюк: На мне испытывают то, что будет во время избирательной кампании Кто хочет отставки министра финансов Александра Данылюка? Что будет с бюджетом страны без траншей МВФ? Как приближенный к президенту Игорь Кононенко оказывал давление на министра? Об этом — в интервью УП/ЭП с Александром Данылюком. (укр)