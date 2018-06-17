OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
Воскресенье, 17 июня 2018, 19:00
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О чем все говорили сегодня?
О горячей воде. Кличко объяснил, почему "Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз".
О статистике. В начале года импорт товаров из РФ вырос на треть.
О таможне. Гройсман рассказал, что дала борьба с теневыми схемами на таможне.
О современных ограблениях. Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалюты.
О Маске. Маск отправил Tesla Model X на тестирование "скоростного тоннеля".