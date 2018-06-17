OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чем все говорили сегодня?

О горячей воде. Кличко объяснил, почему "Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз".

О статистике. В начале года импорт товаров из РФ вырос на треть.

О таможне. Гройсман рассказал, что дала борьба с теневыми схемами на таможне.

О современных ограблениях. Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалюты.

О Маске. Маск отправил Tesla Model X на тестирование "скоростного тоннеля".