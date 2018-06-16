Гройсман розповів, що дала боротьба з тіньовими схемами на митниці

Скасування тіньових схем на митниці принесло Україні минулого року додаткових 70 мільярдів гривень.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Укрінформ.

"Ми за минулий рік додатково залучили від митниці плюс 70 млрд грн, це не кінець. Я вважаю, що ще стільки ж ми можемо залучити", - сказав Гройсман.

За його словами, додаткові надходження стали можливими завдяки скасуванню тіньових схем та ефективної боротьби з корупцією на кордоні.

"Одні митники абсолютно не зможуть організувати схему, тому що є інші правоохоронні структури, які можуть цього митника посадити у в'язницю. Але якщо правоохоронці з різних структур, СБУ наприклад, чи поліція, або прокуратура, якщо вони створюють такий синдикат, тоді вони впливають на митників, а митники або звільняються, або підпорядковуються вимогам бути частиною тіньових схем", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, основними проблема в роботі митниці лишається недосконале митне законодавство, корупція та хабарництво, а також недостатня прозорість та відкритість митниці

Економічна правда.