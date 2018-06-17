Tesla Model X протестувала "швидкісний тунель"

The Boring Company Ілона Маска, що займається будівництвом тунелів для майбутніх транспортних систем, опублікувала ролик, на якому показана тестова поїздка електрокроссовера Tesla Model X в одному з таких тунелів.

Про це повідомляє Популярна Механіка.

Як відомо, The Boring Company планує створити транспортну систему, що складається з підземних тунелів, по яких будуть пересуватися спеціальні шаттли з високою швидкістю.

Компанія Ілона Маска вже будує кілька тунелів - зокрема, тунель під Лос-Анджелесом, який, як заявив підприємець минулого місяця, вже майже готовий.

Крім того, зовсім недавно стало відомо, що The Boring Company отримала дозвіл на будівництво тунелів в Чикаго - для з'єднання центру міста з міжнародним аеропортом О'Хара.

Тепер же компанія Маска опублікувала невеликий ролик, який демонструє поїздку електричного кросовера Tesla Model X в одному з таких тунелів.

Економічна правда