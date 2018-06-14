Hyperloop появится в Украине через пять лет — Омелян

Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки — Hyperloop.

Об этом сообщает Liga.net.

Соответствующий меморандум подписали сегодня, 14 июня, министр инфраструктуры Владимир Омелян и главный исполнительный директор HTT Дирк Алборн.

"Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop - транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из ключевых итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", - отметил Омелян.

Министр добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и Дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

"Мы будем совместно разрабатывать технологии и договорились совместно искать инвесторов этого проекта", - отметил министр.

По его словам, проект должен быть коммерчески успешным.

"Это не должна быть какая-то идея, которая датируется правительством, или госкомпанией на государственном уровне. Это должна быть прозрачная бизнес-модель которая генерирует прибыль", - отметил Омелян.

По словам министра планируется создание совместного центра по разработкам технологий в Киеве, или Днипре.

Что касается сроков реализации проекта, Омелян отметил, что в этом году завершается предварительное ТЭО проекта, а в следующем году планируется начинать тестирование тестовой трубы в Украине.

"Все будет зависеть от нашего сотрудничество с HTT. Если будет целесообразным провести тестирование на существующей площадке в Тулузе (Франция), а в Украине строить, условно Hyperloop, версия 2.0, мы пойдем этим путем. Все будет зависеть от того, насколько это будет экономически эффективно", - сказал Омелян.

Он добавил, что расчитывает, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

"Впервые Hyperloop будет тестироваться на эксперементальном участке в Тулузе. Первое коммерческий запуск возможен в ОАЭ. Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском Союзе и соеденить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС", - сказал министр инфраструктуры.

Как сообщалось, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

В Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

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