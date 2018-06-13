УЗ будет повышать цены на билеты в пиковые периоды

Государственная компания "Укрзализныця" повышает стоимость проезда для пассажиров в зависимости от пиковых периодов.

Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, в госкомпании заявляют, что незначительно повышать стоимость билетов без согласования различных министерств и Государственной регуляторной службы могут благодаря приказу Министерства инфраструктуры.

"Приказом №170 Министерства инфраструктуры от 23 марта 2012 года определено 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%, а в определенные периоды действуют коэффициенты меньше 1", - сообщили в госкомпании.

В пресс-службе предоставили таблицу коэффициентов индексации.

Согласно ей, самые высокие коэффициенты индексации приходятся в период с 25 декабря по 30 декабря – 1,1. То есть стоимость билетов повышается на 10%.

Немного ниже летом - с 01 июня по 31 августа - 1,07.

Также, самые низкие коэффициенты индексации приходятся на 31 декабря – 0,7. Немного выше 9 мая – 0,8. Также отмечается, что на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Эти коэффициенты также касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов. Так, коэффициенты регулирования стоимости проезда в понедельник, четверг, субботу составляют 1,0, во вторник и среду – 0,9, в пятницу и воскресенье – 1,1.

В то же время, в поездах "Интерсити+" коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели немного отличается. Так, в понедельник, вторник и среду – 1,0, в четверг и субботу – 0,9, а в пятницу и воскресенье – 1,1.

Как сообщалось, железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

Напомним, "Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года.