"Укрзализныця" с 30 мая повысит стоимость билетов

"Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Общая индексация составит 25%. Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 года в "Урядовом курьере".

Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). К настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

"Таким образом, только в 2017 году "Укрзализныця" получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд гривен убытка", - отметили в УЗ.

В пресс-службе УЗ подчеркивают: фактическое повышение уровня зарплат в отрасли за период с 2016 года по сегодняшний день составило более 70%, а для отдельных категорий работников, в частности, машинистов, рост зарплаты достиг 90%.

"Уменьшение убытков от пассажирских перевозок создаст предпосылки для рассмотрения возможности дальнейшего роста зарплаты железнодорожников", - отмечают в компании.

Как добавили в пресс-службе, в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.