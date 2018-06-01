Билеты на поезда в Украине подорожали еще раз

Железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

Об этом сообщает ЦТС.

Это изменение не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов.

В конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 - это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом.

Напомним, "Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года.

Экономическая правда