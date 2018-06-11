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Минфин ожидает пятый транш МВФ к осени - Маркарова

Понедельник, 11 июня 2018, 19:48
 

Министерство финансов ожидает получения пятого транша от Международного валютного фонда осенью текущего года.

Об этом в интервью Financial Times сообщила и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Маркарова отметила, что в данный момент ведутся переговоры по ценам на газ для населения и Министерство финансов рассчитывает, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов", - считает она.

И. о. министра финансов также отметила важность сотрудничества с МВФ: "Очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых сотрудничество с Фондом прекратится", - сказала она.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает получение транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

В Нацбанке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ 2 млрд долларов в 2018 году.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.
Экономическая правда

МВФ Минфин
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