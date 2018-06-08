НБУ ожидает 2 миллиарда долларов от МВФ, несмотря на увольнение Данилюка

Национальный банк ожидает получение транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу НБУ.



В Нацбанке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

"Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом", - сообщили FinClub в Нацбанке.



Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ 2 млрд долларов в 2018 году.



"Структурные реформы и продолжение сотрудничества с официальными кредиторами Украины критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности (особенно учитывая осложнение доступа развивающихся стран, к глобальному рынку капитала), так и для обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.

Экономическая правда