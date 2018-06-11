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Украинцы в мае продали рекордный объем валюты

Понедельник, 11 июня 2018, 13:10
 

В мае чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банковскую систему составила 350,6 миллиона долларов (рекордный показатель с мая 2017 года).

Об этом сообщает Finclub.

Согласно данным НБУ, за прошлый месяц банки купили у населения наличной валюты на 1,074 млрд долларов (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на 723,3 млн долларов (рекордный показатель с декабря 2017 года).

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долларов (в том числе долларов - 771,1 млн долларов (остальное - другие валюты).

Напомним, платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом 290 миллионов долларов, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит 75 миллионов долларов.

Как известно, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты по госдолгу.

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