"Украинская биржа" заменит российское ПО

"Украинская биржа" обнародовала требования к новому программному обеспечению, которое она закупит вместо санкционного ПО "Plaza2" "Московской биржи".

Об этом сообщает Finclub.

В мае в обнародованных СНБОУ санкционных списках оказалась ПО "Московской биржи ММВБ-РТС" – Plaza и Forts.

Одно из этих ПО – терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2 – использует "Украинская биржа".

Сначала УБ заявила, что продолжит использовать российское ПО. После этого НКЦБФР предупредила о последствиях за использование российского ПО.

Через несколько дней биржа попросила президента отменить санкции и объявила, что 15 июня прекращает операции с деривативами – фьючерсами и опционами.

Уже 8 июня биржа объявила о желании заменить российское ПО.

"С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу", – заявил новый директор по развитию бизнеса "Украинской биржи" Алексей Сухоруков.

Новая платформа должна позволять торговать акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу "рынка заявок"; управлять рисками на основе 100% предварительного депонирования с помощью онлайн расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг; управлять рисками с онлайн-маржированием на рынке деривативов; поддерживать адресные заявки для ведения двусторонних торгов; репо-сделки на рынке ценных бумаг.

Кроме того, она должна дать API для прямого доступа к рынкам и связи с брокерскими торговыми системами; обрабатывать не менее 1500 операций в секунду; иметь масштабируемую архитектуру; быть совместимой с внешним центральным контрагентом или клиринговыми компаниями для ценных бумаг; обеспечивать функцию центрального контрагента и клиринга производных инструментов.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

24 мая на сайте Администрации президента появились так называемые "санкционные списки".

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