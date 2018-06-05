"Украинская биржа" просит президента отменить санкции

Фондовая площадка "Украинская биржа" обратилась к президенту Порошенко с просьбой отменить или отстрочить на год санкции в части использования биржевых торговых систем, произведенных ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС".

Об этом говорится в сообщении биржи на официальном сайте.

Биржа отмечает, что запрет на использование торговых систем "ПО Plaza" и "ПО Forts" фактически действует против украинских субъектов хозяйствования, а не объекта санкций.

Также "Украинская биржа" сообщила об утверждении биржевым советом решения объявить публичный международный тендер на покупку новой торгово-клиринговой системы.

Напомним, ранее НКЦБФР предупредила о запрете использовать российское ПО.

Как сообщает Finclub, санкции Совета национальной безопасности и обороны оказались эффективными: объем торгов на "Украинской бирже" упал в разы.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

24 мая на сайте Администрации президента появились так называемые "санкционные списки".

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Экономическая правда