Маск решил открыть кондитерскую фабрику
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Маск сообщил, что намерен открыть собственную фабрику по производству конфет.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
I am super super serious— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Маск заверил, что он "супер-супер серьезен" в этом вопросе, а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим".
Бизнесмен также поинтересовался у читателей, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.
Напомним, Илон Маск сообщил о начале разработки "киборг-драконов", что вероятно означает модификацию космической ракеты Dragon.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки.
Компания не получает прибыли уже пятый квартал подряд, отчиталась о 710 миллионов долларов убытка.
При этом такой показатель оказался приятным сюрпризом для аналитиков, которые ожидали более значительных убытков.
Экономическая правда