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Маск решил открыть кондитерскую фабрику

Воскресенье, 6 мая 2018, 11:50
 

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Маск сообщил, что намерен открыть собственную фабрику по производству конфет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Маск заверил, что он "супер-супер серьезен" в этом вопросе, а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим".

Бизнесмен также поинтересовался у читателей, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

Напомним, Илон Маск сообщил о начале разработки "киборг-драконов", что вероятно означает модификацию космической ракеты Dragon.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки.

Компания не получает прибыли уже пятый квартал подряд, отчиталась о 710 миллионов долларов убытка.

При этом такой показатель оказался приятным сюрпризом для аналитиков, которые ожидали более значительных убытков.

Экономическая правда

Маск кондитерские изделия
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