Илон Маск признался в разработке "киборг-дракона"

Илон Маск сообщил о начале разработки "киборг-драконов", что вероятно означает модификацию космической ракеты Dragon.

Об этом пишет Fortune.

"О, кстати, я строю киборг-дракона", — написал он в своем Twitter.

Из всего того, чем сейчас занимается Маск, Dragon есть только в космической сфере — ракета, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию, а в будущем должна будет отправиться на Марс.

Издание Inverse допускает, что Dragon может изменить функционал с грузовой на капсульную ракету, в которой будут летать космонавты.

По версии издания, Dragon будет наделена искусственным интеллектом — интерфейсом с человеческим мозгом от стартапа Маска Neuralink.

Предприниматель не предоставил никаких других подробностей, однако и этого твита хватило, чтобы люди были в восторге от новости.

Создание киборг-дракона звучит в большей степени как научная фантастика, однако ранее Маск уже использовал подобное анонсирование, рассказывая о продаже огнеметов. Мысль об огнеметах в начале тоже считалась шуткой, но за ней последовали реальные многомиллионные продажи.

Напомним, Илон Маск заявлял о том, что конкуренция в сфере развития искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны, а также, что искусственный интеллект опаснее ядерного оружия.