Приватбанк заявил о миллиардной прибыли по итогам квартала

За первый квартал 2018 года Приватбанк получил прибыль в размере 3,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За первые три месяца года чистые комиссионные доходы составили 3,4 млрд гривен, что свидетельствует о высокой популярности у населения высокотехнологичных услуг банка", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что чистые процентные доходы банка составили 3,2 млрд гривен.

Напомним, в 2017 году Приватбанк получил убыток в размере 23 миллиарда гривен.

Согласно принятой Наблюдательным советом банка Стратегии развития ПриватБанка, банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.

Экономическая правда