Названы самые убыточные и прибыльные банки 2017 года

Национальный банк обнародовал оборотно-сальдовую ведомость украинских банков на 1 января 2018 года, в которой содержится информация о прибыльности и убыточности украинских банков в 2017 году.

Об этом сообщает FinClub.



Самым убыточным банком, как и в 2016 году, в минувшем году стал Приватбанк – его убыток составил 23 миллиарда гривен.

В топ-3 по убытку также вошли банки с российским государственным капиталом: Проминвестбанк и ВТБ Банк потеряли по 7,67 млрд гривен и 4,1 млрд гривен.

Самым прибыльным банков вновь стал Райффайзен Банка Аваль (4,47 млрд гривен).

Значительную прибыль чаще всего получали "дочки" международных групп.

Ранее сообщалось, что национализованный Приватбанк в 2017 году получил убыток в размере 22,966 миллиарда гривень.

Экономическая правда